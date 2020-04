Geschäftsöffnungen: Orkan fegte durch Baumärkte

Es erinnerte mancherorts fast ein wenig an die (sinnlosen) Hamsterkäufe in den Supermärkten im März: Die Tiroler stürmten am Dienstag die Bau- und Gartenmärkte. Vom Vater mit dem Kleinkind über Familien bis hin zu Pensionisten - viele wollten die wiedergewonnene Einkaufsfreiheit sofort nützen.