Stärkste Supernova aller Zeiten im All beobachtet

Rund 500-mal heller als gewöhnlich

So strahlen Supernovae normalerweise nur rund ein Prozent ihrer Energie im sichtbaren Licht ab. SN2016aps besaß dagegen nicht nur eine Rekordenergie von rund 200 Billionen Billionen Gigatonnen (das ist eine 2 mit 26 Nullen, Anm.) TNT, sondern strahlte rund die Hälfte davon ab, so dass sie etwa 500-mal heller leuchtete als eine gewöhnliche Supernova. Erstmals entdeckt wurde sie erstmals mit dem Pan-STARRS-Teleskops PS1 (Bild unten), das in über 3000 Metern Seehöhe auf dem Vulkan Haleakala auf Hawaii steht.