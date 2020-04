Zusätzliche Züge bieten mehr Plätze für Pendler

So gibt es morgens sowie am Abend auf der Westbahn zwischen Wien, Tullnerfeld, St. Pölten, Melk, Pöchlarn, Ybbs und Amstetten an Werktagen wieder einen 30-Minuten-Takt, an den Wochenenden sind die Garnituren stündlich unterwegs. Auch zwischen St. Valentin und Amstetten fahren in der Früh zusätzliche Pendlerzüge. Änderungen im Fernverkehr sind noch in Planung.