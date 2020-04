Corona-Denkmal: Startschuss für Kunstwettbewerb

Christina Helena Romirer hat ein Atelier in Hofstätten an der Raab und ist seit 2003 in der Kunstlandschaft tätig. Vor zwei Jahren hat die gebürtige Grazerin in Wien ein Siegerprojekt zur Erinnerung an den Entertainer Peter Alexander verwirklicht. „Es ist mir ein Anliegen, Kunst in den öffentlichen Raum zu tragen. Bei der Corona-Thematik kann man viele unterschiedliche Facetten beleuchten“, erklärt Romirer ihre Motivation.