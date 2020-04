Rekord pulverisiert: Frau übertrumpft Ronaldo!

In diesem legte sie sage und schreibe 176 „Crunches“ in 45 Sekunden hin. Bestmarke! Ronaldos Rekord war Geschichte. „Danke an Cristiano Ronaldo für seine Herausforderung. Das Biest selbst hat sein Bestes gegeben“, verkündete Semenya nach ihrem eindrucksvollen Triumph in der Bauchmuskel-Challenge.