Mitarbeiterin von Ordensspital positiv getestet

Keine neuen Todesfälle

Die Zahl der aktuell Erkrankten, die am Donnerstag erstmals seit Tagen wieder auf unter 1000 gefallen war, sank am Freitag weiter und lag am Nachmittag bei 839. Bisher wurden in Oberösterreich 2106 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Todesopfer blieb unverändert bei 29.