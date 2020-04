Hartberg-Spieler feiert Comeback in der Krise

Auch wenn‘s komisch klingt: Es gibt auch „Gewinner“ in Zeiten von Corona! Hartbergs Bundesliga-Profi Stefan Rakowitz etwa nutzte die Zwangspause und feilte akribisch nach einem Mittelfußknochenbruch im eigenen Garten am Comeback. Körperlich steht einem Einsatz für den TSV, der‘s heuer ja erstmals in die Meistergruppe der besten sechs Fußball-Teams in Österreich schaffte, bald nichts mehr im Weg.