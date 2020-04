Zukunftstrend: Radrennen im eigenen Wohnzimmer

Gegen Österreichs Rad-Elite in den eigenen vier Wänden antreten? Das Virtuelle wird für immer mehr Radprofis in Zeiten wie diesen zur Realität. Die eRadliga findet immer größeren Anklang, am Ostersamstag steigt das zweite Rennen der Bundesliga-Saison. Die „Steirerkrone“ sprach mit Felix Ritzinger, dem großen Gejagten und Sieger des Premierenrennens.