„Frühlingserwachen“ in den Gärten Tirols

Am Dienstag öffnen die Gärtnereien wieder – wie nutzt man das Angebot?

Die Pflanzzeit ist schon voll im Gange. Sträucher und Blütenstauden wachsen besonders im Frühling sehr gut an. Wer sich in den wärmeren Regionen schon traut und Gemüse ins Beet pflanzen möchte, muss es noch vor kühlen Nächten und vielleicht sogar Frost mit Gartenvlies schützen. Wer einen Frühbeetkasten hat, kann erste Kräuter und Pflücksalate auspflanzen. Wer es im Herbst versäumt hat, Blumenzwiebeln zu pflanzen, kann nun vorgetriebene kaufen.