Corona-Krise: Neue Aufgabe für Schneekanonen

Schutz und Desinfektion sind gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise oberstes Gebot - gerade bei größeren Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten. Erfinderisch zeigte sich diesbezüglich nun eine Tiroler Firma, die kurzerhand die Zweckentfremdung eines Geräts andachte, das eigentlich im Winter am Pistenrand zu finden ist. Künftig will das Unternehmen Schneekanonen zur Desinfektion einsetzen.