Grenzen zu: Viel Hilfe für Mann aus Polen

Nachdem er sich halbwegs beruhigte, wurde mit ihm vereinbart, am nächsten Morgen sein Auto aufzutanken und zur polnischen Botschaft nach Wien zufahren. Bereits auf der Fahrt Richtung Hainburg ging der junge Mann verloren. Nach stundenlanger Suche im Bezirk Bruck an der Leitha konnte er durch einen telefonischen Hinweis seiner Schwester aus Polen an der Raststation Maria Ellend gefunden werden. Nach fast 50 weiteren Telefonaten wurde schließlich die Rettung angefordert. Da bei einem Gesundheitscheck psychische Probleme festgestellt worden waren, wurde David ins Spital Neunkirchen gebracht. Dank kommt von seiner Schwester: „Ihr habt ihm das Leben gerettet!“