Herzinfarkt - per Notarzthelikopter ins Spital

Geschlossen sind derzeit viele Betriebe wegen der Corona-Krise. Einige nutzen die Zeit, um Umbau- oder Sanierungsarbeiten durchzuführen - so auch ein Beherbergungsbetrieb in Vösendorf im Bezirk Mödling. Am frühen Abend erlitt ein auf dieser Baustelle tätiger Mann plötzlich einen Herzinfarkt und brach reglos zusammen. Kollegen wählten den Notruf.