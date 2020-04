Coronavirus bremst neue KG-Kennzeichen aus

Die Vorfreude in Klosterneuburg war groß, doch das Corona-Virus verzögert den für April geplanten Umtausch auf neue KG-Kennzeichen. Denn an den Zulassungsstellen werden derzeit – mit wenigen Ausnahmen – keine Fahrzeuge an- oder umgemeldet. Wie riesig das Interesse an den Taferln ist, zeigte der Ansturm auf das Formular zur Reservierung eines Wunschkennzeichens. Seit Monatsbeginn steht es auf der Website des Landes zum Download bereit, anfangs war die Seite sogar überlastet. Die BH Tulln hat zur Bearbeitung der Anträge daher einen zusätzlichen Mitarbeiter abgestellt.