UEFA-Boss: FC Liverpool wird englischer Meister!

Laut britischen Medien wird in England derzeit darüber diskutiert, die Saison im Juni und Juli ohne Publikum zu Ende zu spielen. Die „Reds“ brauchen für ihre erste Meisterschaft seit 30 Jahren nur noch zwei Siege. „Ich verstehe, dass die Fans enttäuscht sein werden, wenn das in einem leeren Stadion oder per Entscheid passiert“, sagte Ceferin weiter, „aber ich glaube, sie werden den Titel auf die eine oder andere Weise gewinnen.“