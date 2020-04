Firmenpleiten in Tirol: Ruhe vor dem Sturm?

Coronakrise spürbar

In Relation zum März 2019 hat sich die Zahl der Pleiten in Tirol im März dieses Jahres sogar um über 30 Prozent reduziert. „Hier spürte man bereits die ersten Auswirkungen der Corona-krise. In den letzten beiden Märzwochen gab es in Tirol große Einschränkungen im wirtschaftlichen Leben. Als Folge daraus wurden kurzfristig auch weniger Insolvenzeröffnungsanträge von Gläubigern und Schuldnern vor Gericht eingebracht“, weiß Klaus Schaller, Regionalleiter West beim KSV.