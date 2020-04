Fußball-Camps: Zittern um steirische Stargäste

„Wir müssen abwarten und schauen, wann welche Liga ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt“, so Walizadeh, der mit seiner Firma letzte Saison stark „performte“: 42 Camps, 29 in der Steiermark, mit Klubs aus 13 Ländern. Der etwa in Pöllau ausgetragene Match-Cup mit vier russischen Teams lockte in Russland 15 Millionen Zuseher vor die TV-Schirme. IFCS, das auch eine Partnerschaft mit dem deutschen Bundesligisten VFL Wolfsburg am Laufen hat, erwirtschaftete 2019 3,5 Millionen Euro Umsatz.