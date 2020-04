Auch Malta riegelt jetzt ein Flüchtlingslager ab

Nach zwei in Griechenland hat auch Malta jetzt ein Flüchtlingslager abgeriegelt, nachdem acht Migranten dort positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Rund 1000 afrikanische Flüchtlinge würden in dem Lager Hal Far für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, teilte das maltesische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. Die acht Infizierten würden isoliert.