Tischlerei Decker: „Wir meistern Feuer und Virus“

Gemeinsam stehen wir das durch“, betitelte die „Tiroler Krone“ im Dezember eine Reportage über den enormen Zusammenhalt von Familie und Belegschaft der Tischlerei Decker. Am 11. November, Chefin Anna Decker hatte am Vorabend gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert, löste ein rätselhafter Defekt an einem Kompressor das verheerende Feuer aus. Nur ein kleiner Teil der riesigen Halle (100 mal 30 Meter) konnte danach noch stehen bleiben. Die Maschinen waren alle vernichtet, der Bürotrakt aufgrund Verrußung und Löschwasser arg in Mitleidenschaft gezogen.