Dreiste Online-Betrüger zockten Tiroler (56) ab

Der 56-Jährige aus Brixen im Thale erhielt kurz nach 10 Uhr eine vermeintlich von seinem Bankinstitut an ihn gerichtete E-Mail, in der er in Kenntnis gesetzt wurde, dass er auf seinem Online-Banking-Account eine Nachricht erhalten habe. „Der Mann tippte dann auf einen Link, woraufhin sich seine vermeintlich installierte App öffnete und der Fingerprint gefordert wurde“, heißt es vonseiten der Ermittler.