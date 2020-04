Corona-Krise: Hilfeschrei von TSD-Mitarbeitern

„Ausbreitung nur Frage der Zeit“

„In einem Heim, in dem wir rund 100 Personen betreuen, sind nur zwei Masken und zwei Flaschen Desinfektionsmittel vorrätig“, sagen die Angestellten. Eine Ausbreitung des Virus sei nur eine Frage der Zeit. Zudem seien sie nicht darüber informiert worden, was geschehe, wenn tatsächlich ein Mitarbeiter positiv getestet und die Kollegen in Quarantäne geschickt würden. „Wer betreut in einem solchen Fall das Heim weiter?“, fragen sie berechtigt.