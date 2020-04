Welle der Solidarität für steirische Bauern

In Kürze werden die Leute zum Spargelstechen in den sieben Anbaubetrieben benötigt, aktuell laufen Pflanz- und Erntearbeiten im Gemüsebau, Obst und Wein folgen und Weingarten, Ernten im Folientunnel, der Grazer Krauthäuptel zum Beispiel, stehen am Start. Derzeit wird an den bürokratischen und arbeitsrechtlichen Restfragen gefeilt, „es müssen trotz der herausfordernden Lage alles saubere Dienstverhältnisse sein“.