Corona: Steirer punkten jetzt mit Produktideen

Not macht bekanntlich erfinderisch - siehe aktuell steirische Unternehmen. Beispiel gefällig? Eigentlich ist die Firma RPD in Kapfenberg als 3D-Druck-Spezialist in der Automobil- und Luftfahrzeugindustrie zuhause. In der aktuellen Situation hat Geschäftsführer Wolfgang Kraschitzer mit seinem 45-köpfigen Team die Zeichen der Zeit erkannt - und sich an neue Produktideen im Kampf gegen Corona gemacht.