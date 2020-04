50 Kilo-Kriegsrelikt fehlte die Zündeinheit

Die Augen und der Schrecken waren groß, als am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr Bauarbeiter in der Linzer Prinz Eugen Straße auf eine Fliegerbombe gestoßen waren. Das Kriegsrelikt wurde bei Baggerarbeiten direkt neben der Mühlkreisautobahn freigeschaufelt. Ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) und der Entminungsdienst des Bundesheeres machten sich sofort auf dem Weg zur Einsatzstelle. 100 Meter rund um den Fundpunkt wurden alle Arbeiter in Sicherheit gebracht und auch die Bewohner einer nahe gelegenen Kleingartensiedlung wurden informiert und weggebracht.