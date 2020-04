Immer im Flow bleiben mit dem Sonnengruß

Mit krone.at und Yoga gut in den Tag starten! Wir machen weiter mit den Sonnengrüßen, denn mit ihnen bleiben wir im Flow. Ob als tägliche Routine für zwischendurch oder oder aus dem Bett fallen und so in den Tag starten. Und wer mehr Yoga machen möchte, hier auf yogabase.at gibt es ab sofort Online-Stunden.