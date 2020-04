„Endlich haben nun auch wir Gewissheit“

„Alle im gleichen Boot“

Der künftige Fusionsklub Bruck/Trofaiach sieht das ausbleibende Zweitliga-Finish indes auch mit einem weinenden Auge: „Wir hätten Chancen auf den Aufstieg gehabt“, so Obmann Rumpold. „Aber wir sitzen in der Krise alle im gleichen Boot. Die Entscheidung ist zu akzeptieren.“ Und so gibt’s auch kommende Saison Derbys gegen Leoben. Bei den Damen bleiben wiederum die abstiegsbedrohten Trofaiacherinnen erstklassig - ebenso wie HIB Graz.