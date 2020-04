Stadt mit 11-Millionen-€-Paket für Linzer in Not

Neue zusätzliche Hilfsmaßnahmen der Linzer Stadtregierung: weitere 2 Millionen bis Jahresende

Neu eingerichtet und speziell für die Bewältigung der Auswirkungen der Coronakrise in allen Lebensbereichen ist der „Linzer Soildaritätsfonds“, der in Summe mit einer Million Euro dotiert wird. Er richtet sich an alle Linzerinnen und Linzer, die in materielle bis hin zu existentielle Notlagen geraten sind und die keinen Anspruch auf Unterstützung aus Fördertöpfen haben, die im Zuge der Corona-Krise auf Bundes- oder Landesebene eingerichtet wurden. Grundvoraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in Linz mit Stichtag 16. März 2020, weitere Förderbedingungen werden festgelegt, wenn die entsprechenden Richtlinien auf Bundes- und Landesebene feststehen.