Daumen beim Holzspalten abgetrennt

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr war ein Steirer (45) in Krakau mit Holzspalten beschäftigt. Plötzlich geriet er mit seinem linken Daumen in das Gerät und trennte sich diesen ab. Per Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann zum Klinikum Klagenfurt geflogen.