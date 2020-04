Wollte Flachgauer Unternehmer den Nachbar töten?

„Ein Verfahren wegen versuchten Mordes ist eingeleitet“, so Christoph Rother von der Staatsanwaltschaft. Ein Neuro-Psychiater soll die Zurechnungsfähigkeit klären. Der Beschuldigte befindet sich in der Doppler-Klinik, sagt Verteidiger Franz Essl: „Die Folgen der Pandemie schlugen bei ihm ein. Er musste seine Mitarbeter in Kurzarbeit schicken. Das hat ihn in den Wahn getrieben.“