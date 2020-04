Kunden sind froh über die Einkaufs-Masken

Lokalaugenschein in einer Billa-Filiale

Wir haben auch einen Lokalaugenschein bei einer Billa-Filiale in Graz-Umgebung gemacht. Schon am Parkplatz ein Bild, an das wir uns wohl erst gewöhnen müssen: Die Menschen tragen ausnahmslos Maske. Und hinter der ersten Glastür sitzt er, der Maskenausgeber: Billa-Mitarbeiter Julian (Bild unten).