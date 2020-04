Experten bei Maskenpflicht für Gesunde uneins

So weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Video darauf hin, dass das alleinige Tragen von „medizinischen Masken“ nicht vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 schützt. Das Tragen müsse kombiniert werden mit zusätzlichen Maßnahmen wie dem Händewaschen. Daher empfiehlt die WHO das Tragen von Masken „nur in speziellen Fällen“: „Wenn Sie Husten, Fieber und Atemschwierigkeiten haben, tragen Sie eine Maske und suchen Sie medizinische Versorgung auf. Wenn Sie diese Symptome nicht haben, brauchen Sie auch keine Maske tragen, da es keine Beweise gibt, dass sie Menschen schützt, die nicht krank sind.“