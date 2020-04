Künstler ohne Bühne, Museum ohne Gäste

Kurzarbeit trifft auch viele Kulturschaffende

Die Krise macht freilich nicht vor der Kunst halt. Bei der Kulturregion Niederösterreich setzt man nun auf zwei Schienen – verstärkte Beratung für betroffene Veranstalter und Vereine, weil viele Events bis in den Sommer hinein bereits abgesagwerden mussten. Zeitgleich will man den Betrieb etwa der Musikschulen so gut es geht aufrecht erhalten, bietet aber auch digitale Lehrgänge für Regional- und Heimatforschung an. „So gut es eben geht, verlagern wir unser reichhaltiges Angebot in der regionalen Kulturarbeit ins Netz“, betont Leiter Martin Lammerhuber.