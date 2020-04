Hündin „Aki“ kann dank „PetApp“ wieder Gassi gehen

Hündin „Aki“ ist wieder glücklich

Die verzweifelte Tierfreundin befürchtete, dass in ihrer Gegend - in Retz, nahe der tschechischen Grenze - niemand wäre, der ihr helfen kann. Doch noch am selben Tag hat sich Evelyn L. aus Oberretzbach bei ihr gemeldet und schon am Freitag fand das erste Kennenlernen zwischen Evelyn L. und der Huskyhündin „Aki“ statt! „‘Aki‘ ist so happy, endlich wieder große Runden gehen zu dürfen, das sieht man ihr richtig an“, so ihre überglückliche Halterin.