Tausende elektronische Medien für Tiroler gratis

„Der Literatur kommt auch in herausfordernden Zeiten eine bedeutende Rolle zu - sie kann uns unterhalten, aufmuntern, lehren und bilden“, betont Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader: „Zum Glück können wir in Zeiten wie diesen auf digitalem Weg auf eine Vielzahl von Medien von zu Hause aus zugreifen.“ Dies unterstreicht auch Tilmann Märk, Rektor der Universität Innsbruck: „Seit 2015 schafft es die ‚Onleihe Tirol‘, zahlreiche nicht-wissenschaftliche E-Medien ortsunabhängig und unkompliziert für viele verfügbar zu machen. In der aktuellen Situation ist es umso wertvoller, dass diese Inhalte nun für ein noch breiteres Publikum abrufbar sind.“