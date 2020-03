Jagd auf das Virus mit dem Super-Computer

Konkret untersucht wird jetzt von der nahezu weltweit agierenden Forschergruppe folding@home die Funktionsweise des tückischen Virus - und zwar mit einem wahren Super-Computer. „Dafür werden aber enorme Rechnerleistungen benötigt“, heißt es. Und genau da setzt die Beteiligung der Fachhochschule in der Landeshauptstadt an: „Wir stellen dafür Kapazitäten unserer Netzwerklabore zur Verfügung“, erklärt Helmut Kaufmann, Leiter des Departments für Informatik und Security an der Hochschule. Aufmerksam gemacht haben ihn auf diese Initiatve Studenten aus St. Pölten. Und Kaufmann war sofort bereit, sich an dem Projekt zu beteiligen: „Damit helfen wir der Gesellschaft auf der ganzen Welt im Kampf gegen das Virus.“