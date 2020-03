Der Papa darf nun doch mit in den Kreißsaal

Eine Geburt ist mit extremen körperlichen und psychischen Belastungen verbunden. Frauen dürfen in dieser Situation nicht alleine gelassen werden„, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Sie war es auch, die im Rahmen einer Videokonferenz mit allen Gesundheitsreferenten aus ganz Österreich auf eine bundesweit einheitliche Besucherregelung gedrängt hatte. Nun trägt die neue Direktive eine burgenländischen Handschrift. Väter dürfen, soweit sie gesund sind, ihre Frauen in den Kreißsaal begleiten.