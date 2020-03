Aufkleber helfen, Abstand zu halten

Abstand halten – gesund bleiben! Unter diesem Motto will man in Perchtoldsdorf jetzt in jenen Geschäften, die trotz Corona-Bestimmungen noch geöffnet haben dürfen, auf wichtige Schutzmaßnahmen hinweisen. Und zwar mittels Bodenaufkleber. „Gunther Pany, Agenturbetreiber in unserem Ort, hat dieses Sujet mit dem Aufdruck ,Mit Abstand – die Besten‘ entwickelt“, so Bürgermeister Martin Schuster, der von der originellen Idee sofort begeistert war.