Knipserin Katja gehört Zukunft

Heuer im Winter wechselte die Stürmerin von Bergheim nach Graz. Aufgrund des Coronavirus befindet sich die Eugendorferin aber aktuell zu Hause in Salzburg. Im Normallfall würde sie die Zeit unter der Woche in der Akademie für Frauenfußball in St. Pölten verbringen und am Wochenende dann in die Steiermark fahren, um dort das Abschlusstraining und ein Spiel mit Sturm zu bestreiten. Zeit für die Familie in Salzburg würde kaum bleiben: „Im Herbst kam ich noch jedes Wochenende heim, um bei Bergheim zu spielen. In Zukunft werde ich dafür leider weniger Zeit haben.“