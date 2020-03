Ljubicic über geplatzten Wechsel: „War ein Schock“

Doch der Transfer zu Chicago Fire platzte in letzter Sekunde. Worüber viel spekuliert wurde. Der „Krone“ verriet der 22-Jährige jetzt erstmals, was in Chicago wirklich passierte: „Wir waren uns einig, ich habe dort auch den Fitnesscheck ganz normal absolviert, hatte keine Probleme“, so der Mittelfeld-Spieler. „Dann kam noch ein Arzt und wollte ein MRT machen. Und plötzlich hieß es, mein Kreuzband habe etwas. Für mich war das ein Schock.“