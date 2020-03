Salzburg beklagt ersten Corona-Todesfall

Eine Ärztin in Bad Hofgastein und ein Arzt in Mittersill wurden am Mittwoch ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Die beiden Mediziner befinden sich in häuslicher Quarantäne, ihre Praxen sind geschlossen. In beiden Regionen ist die Gesundheitsversorgung durch andere Ärzte gesichert. Auch in einer Apotheke in Schwarzach wurde ein neuer Corona-Fall bekannt. Der Betrieb kann aber aufrechterhalten werden. Die beiden Apotheken in St. Johann sind - entgegen vorhergegangener Meldungen - nicht betroffen.