Steirer suchen mit Hochdruck nach Corona-Arznei

Steirer Start-up unterstützte China

Das steirische Start-up Innophore - ein Spin-off des Austrian Centre of Industrial Biotechnoloy (acib) und der Uni Graz - hat damit auch schon außerhalb der europäischen Grenzen Aufmerksamkeit erregt. Zuletzt Ende Jänner, als es sein Wissen dem Chinese Center for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt hat und daraufhin als Forschungspartner bei der Bekämpfung des Coronavirus miteinbezogen wurde. „Mittlerweile haben wir eine Unzahl von Proteinen gefunden, die eine Rolle spielen können, einen Großteil davon haben wir schon simuliert. Insgesamt gibt es an die zwei Milliarden Verbindungen, die man am PC ausprobieren kann“, schilderte Christian Gruber, Geschäftsführer von Innophore.