Schier endlos langer Stau vor Tiroler Recyclinghof

Die Öffnungszeiten von so manch einem Recyclinghof in Tirol weichen in der Corona-Krise von den regulären Öffnungszeiten ab. Seit alle 279 Gemeinden unter Quarantäne stehen, befinden sich die meisten Tiroler überwiegend zu Hause. Logische Schlussfolgerung: Der Abfall in den eigenen vier Wänden stapelt sich zusehends. Sobald die Bevölkerung in einer Gemeinde davon erfährt, dass der zuständige Recyclinghof geöffnet hat, gibt es kein Halten mehr. So wie am Dienstagnachmittag im Zillertal - wie ein Video (siehe oben) eindrucksvoll zeigt.