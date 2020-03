Admiras Leitner: „Es ging uns auch um Sicherheit“

Vor fünf Tagen hatte Drabek an alle Mitarbeiter des Klubs ein Schreiben geschickt, um auf die dringende Anwendung des von der Regierung ausgearbeiteten Unterstützungspakets hinzuweisen. Mit den Profi-Spielern gab es am Samstag Abend eine Videokonferenz. „Ich appellierte dabei an die Solidarität - immerhin ging es um 90 Arbeitsplätze“, erzählt Drabek. Montag Abend erklärten sich die letzten Spieler bereit, das Modell, das rückwirkend mit 15. März in Kraft tritt, anzunehmen.