Steirer brennen in Florida Desinfektionsmittel

„Wollen unseren Beitrag leisten“

Also bastelte Thomas List in seiner „Hexenküche“ aus Hochprozentigem eine Flüssigkeit, die desinfizierend wirkt - und der Steirer mit dem Herz am rechten Fleck gibt diese kostenlos an die Bürger, Spitäler und Sicherheitsbehörden ab. „Wir wollen unseren Beitrag in dieser Krise leisten. Vorerst haben wir 600 Portionen vorbereitet, können die Produktion aber jederzeit hochfahren“, erklärt der Unternehmer aus Leibnitz bei einem „Krone“-Lokalaugenschein.