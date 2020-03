Andreas Gabalier meldet sich aus dem Home-Office

Wie er in einem Posting an seine Fans schreibt, arbeitet er an neuen Liedern: „Hallo Außenwelt! Ich hoffe, ihr seid gesund! Ich sitze in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und arbeite eifrig an neuen Liedern. Haltet die Ohren steif.“ Ob er in Jogginghosen am Schreibtisch sitzt? Das verrät er nicht. Aber ein Selfie zeigt, dass er es sich im weißen T-Shirt und mit offenem Hemd gemütlich gemacht hat.