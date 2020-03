„Gesundheitssystem wird nicht zusammenbrechen“

1300 Akutbetten in Spitälern, 1100 in Hotels und in Betrieben

Platter betonte, dass aktuell 1300 Akutbetten in den Tiroler Spitälern vorhanden sind, weitere 1100 in Hotels und Betrieben. Es sei sehr erfreulich, wie viel Unterstützung von Hoteliers das Land erhalte. Unaufschiebbare Operationen können laut Platter derzeit stattfinden.