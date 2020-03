Mechaniker begeistert mit „Zustellservice“

Und das auch noch ohne dafür einen Euro an Kilometergeld für die An- und Rückfahrt zu verlangen. Den Kunden gefällt es jedenfalls. „Seit Montag habe ich schon mehr als zehn Autos abgeholt. Die Aufträge werden nicht weniger“, berichtet der Chef der Werkstatt, die auch jetzt das volle Angebot an Arbeiten anbietet. Nützen können das wiederum nicht nur Stamm-, sondern auch Neukunden, die maximal 50 Kilometer von der Werkstätte entfernt wohnen. „Wenn wo wirklich der Hut brennt, fahren wir auch einmal weiter“, erklärt Atik, der aktuell an Rettungswagen des Roten Kreuzes schraubt.