Innere Aufrichtung führt zu innerem Lächeln

Die aktuelle Situation in Österreich ist für uns alle eine Herausforderung. Mit der „Krone“ sind Sie nicht nur laufend am neuesten Stand der Entwicklungen, sondern wir haben für Sie auch Tipps, mit denen Sie gut durch die Corona-Krise kommen. In der zweiten Yoga-Einheit zeigt Ihnen Maria, wie Sie mit einfachen Übungen zur inneren Aufrichtung gelangen und dort vielleicht auch Ihr inneres Lächeln finden.