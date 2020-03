Coronavirus: Erster erkrankter Priester in Wien

Nun ist auch der erste Priester nachgewiesen an Covid-19 erkrankt: Ein 54-jähriger Wiener Pfarrer wurde positiv getestet, teilte die Erzdiözese Wien am Dienstag mit. Er war am diözesanen Missionskolleg „Redemptoris Mater“ in Ober St. Veit tätig. Da dort ein zweiter Krankheitsfall bestätigt wurde, wurde das Kolleg unter Quarantäne gestellt.