Köln-Sportboss: „Populistische Scheißausdrücke“

Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt verurteilt öffentliche Forderungen aus der Politik nach einem Gehaltsverzicht hochbezahlter Fußballprofis in schärfstem Ton. „Ich glaube, es wäre absolut sinnhaft, dass man sich mit populistischen Scheißausdrücken erst mal zurückhält“, sagte Heldt am Dienstag: „Meine Erwartung ist, dass die Politik führt und den Menschen einen Plan an die Hand gibt und sich nicht mit Vorschlägen in Teilbereiche hineinbewegt, nur um populistisch dazustehen.“ Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.