Wegen Corona: Ex-Sturm-Bomber sitzt fest!

„Wir haben jetzt einmal bis Mittwoch frei, die Meisterschaft ist in Bulgarien ja ebenfalls unterbrochen“, meldet Deni Alar. Der Zeltweger weiß nicht, wie es weitergeht. „Bis April ist jetzt Pause, aber wir dürfen nicht ausreisen, müssen im Land bleiben“, sagt der Stürmer von Levski Sofia. Die Lage in Bulgarien sei laut dem 30-jährigen Steirer noch nicht so dramatisch wie in seiner Heimat. „Offiziell haben wir derzeit 43 Infizierte, aber ich weiß nicht, inwieweit die Zahlen stimmen.“